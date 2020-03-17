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Бывший вице-президент США Джозеф Байден получил победу на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Вашингтон.
Об этом пишет газета The New York Times.
Праймериз в этом штате состоялись 10 марта. Обработка бюллетеней в штате еще продолжается, однако по предварительным оценкам, Байден получает около 38% голосов избирателей, а сенатор от Вермонта Берни Сандерс - примерно 36%.
По итогам первичных выборов от демократов в штате будут распределены голоса 89 делегатов.
Ранее опрос показал, что экс-вице-президента США Джо Байдена поддерживает 52% избирателей, в то время как его главного конкурента Берни Сандерса только 36%.
Бывший вице-президент США Джозеф Байден получил победу на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Вашингтон.
Об этом пишет газета The New York Times.
Праймериз в этом штате состоялись 10 марта. Обработка бюллетеней в штате еще продолжается, однако по предварительным оценкам, Байден получает около 38% голосов избирателей, а сенатор от Вермонта Берни Сандерс - примерно 36%.
По итогам первичных выборов от демократов в штате будут распределены голоса 89 делегатов.
Ранее опрос показал, что экс-вице-президента США Джо Байдена поддерживает 52% избирателей, в то время как его главного конкурента Берни Сандерса только 36%.