Бывший вице-президент США Джозеф Байден получил победу на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Вашингтон.

Об этом пишет газета The New York Times.

Праймериз в этом штате состоялись 10 марта. Обработка бюллетеней в штате еще продолжается, однако по предварительным оценкам, Байден получает около 38% голосов избирателей, а сенатор от Вермонта Берни Сандерс - примерно 36%.

По итогам первичных выборов от демократов в штате будут распределены голоса 89 делегатов.

Ранее опрос показал, что экс-вице-президента США Джо Байдена поддерживает 52% избирателей, в то время как его главного конкурента Берни Сандерса только 36%.