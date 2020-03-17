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Николаевский рэпер Delta Arthur выпустил новый клип, в котором разыграл жителей столицы, притворившись больным на коронавирус.
Видеоклип он разместил на своем YouTube-канале.
Подсаживаясь к незнакомым людям на лавочках, рэперу приходил звонок из фейковой клиники, в котором на громкой связи врач сообщал ему о том, что он заболел коронавирусом. После чего рядом сидящие просто отходили, а к нему самому подбегали люди в спец-защите и забирали рэпера.
В самом клипе, который начинается на 1:11 видео, есть также нарезки пранка в киевском метрополитене. Репер падал на пол на глазах у десятков встревоженных людей.
В своем Instagram-аккаунте он выложил фрагмент ролика, подчеркнув, что это был всего лишь социальный эксперимент, а также призвал всех мыть руки и придерживаться карантина.
– Мы провели социальный эксперимент, а также сняли клип на злободневную тему. Мойте руки и придерживайтесь карантина, - написал Delta Arthur.
Отметим, что рэпер выступает режиссером клипов пупулярной рэп-исполнительны Alyona Alyona. Один из них за первые шесть дней публикации набрал более 1 миллиона просмотров в YouTube.
В частности, Delta Arthur стал известным в родном городе тем, что опубликовал видеозапись, где он курит якобы марихуану на балконе здания Николаевского городского совета.
После открытия уголовного дела рэпер все-таки удалил скандальный видеоролик, объяснив, что он на самом деле не курил марихуану и попросту хотел пошутить.
Николаевский рэпер Delta Arthur выпустил новый клип, в котором разыграл жителей столицы, притворившись больным на коронавирус.
Видеоклип он разместил на своем YouTube-канале.
Подсаживаясь к незнакомым людям на лавочках, рэперу приходил звонок из фейковой клиники, в котором на громкой связи врач сообщал ему о том, что он заболел коронавирусом. После чего рядом сидящие просто отходили, а к нему самому подбегали люди в спец-защите и забирали рэпера.
В самом клипе, который начинается на 1:11 видео, есть также нарезки пранка в киевском метрополитене. Репер падал на пол на глазах у десятков встревоженных людей.
В своем Instagram-аккаунте он выложил фрагмент ролика, подчеркнув, что это был всего лишь социальный эксперимент, а также призвал всех мыть руки и придерживаться карантина.
– Мы провели социальный эксперимент, а также сняли клип на злободневную тему. Мойте руки и придерживайтесь карантина, - написал Delta Arthur.
Отметим, что рэпер выступает режиссером клипов пупулярной рэп-исполнительны Alyona Alyona. Один из них за первые шесть дней публикации набрал более 1 миллиона просмотров в YouTube.
В частности, Delta Arthur стал известным в родном городе тем, что опубликовал видеозапись, где он курит якобы марихуану на балконе здания Николаевского городского совета.
После открытия уголовного дела рэпер все-таки удалил скандальный видеоролик, объяснив, что он на самом деле не курил марихуану и попросту хотел пошутить.