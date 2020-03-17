Николаевский городской голова Александр Сенкевич раскритиковал директора коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» Владимира Евтушенко и отметил, что ему не место на занимаемой должности, если он не может решить проблемы КП.

Об этом он заявил сегодня, 17 марта, во время сессии Николаевского городского совета, - передает корреспондент НикВести.

Директор КП «Николаевэлектротранс» отметил, что в вопросах для рассмотрения сессией нет проекта, который подразумевает для предприятия компенсацию проезда льготной категории граждан, кторые должны перевести с Департамента труда, соцзащиты и управления образования и назвал это «техническим вопросом». Также депутат добавил, что без решения этого вопроса, работники предприятия останутся без зарплаты и он задаётся вопросом «как решать эту проблему?».

— Люди останутся без зарплаты, электроэнергию будет не за что платить. Как будем решать эту проблему? - заявил Владимир Евтушенко.

В свою очередь городской голова заявил, что Евтушенко не место на должности, если он не может решить проблемы предприятия.

— Я считаю, что если вы как руководитель предприятия не знаете как решать эту проблему, то мне кажется, что вам не место на этой должности руководителя. Если вы хотите задаете этот вопрос как депутат, я вам могу ответить, если как руководитель предприятия, то нам нужно провести другой разговор в кабинете моём после сессии, - отметил Александр Сенкевич.

Ранее депутаты Николаевского городского совета считают, что директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко занимается растратой бюджетных средств и заявили, что проведут проверку на предприятии.

14 мая 2018 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич назначил Владимира Евтушенко директором «Николаевэлетротранса»