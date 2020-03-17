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Как сообщает пресс-служба ведомства, лекции по украинскому языку и литературе, биологии, математике и истории Украины будут транслировать на телеканале «Рада» и YouTube-канале Минобразования.
Сегодня трансляцию запланировали с 18:30 до 21:00. В дальнейшем она будет проходить по графику:
– По инициативе Комитета по вопросам образования, науки и инноваций мы хотим напомнить о том, что существуют качественные онлайн-инструменты подготовки к ЕГЭ. Мы очень благодарны нашим партнерам — EdEra, Prometheus, BeSmart и Освитории — за то, что согласились поделиться своим контентом, — отметила заместитель министра ведомства Любомира Мандзий.
Она уточнила, что те, кто имеют качественный интернет, смогут смотреть уроки во время трансляций и выбрать для прохождения лучший для себя курс. Те, кто не имеют качественного подключения, смогут смотреть уроки на телеканале «Рада».
Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.
С 16 марта Украина на две недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.
С 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение.
Как сообщает пресс-служба ведомства, лекции по украинскому языку и литературе, биологии, математике и истории Украины будут транслировать на телеканале «Рада» и YouTube-канале Минобразования.
Сегодня трансляцию запланировали с 18:30 до 21:00. В дальнейшем она будет проходить по графику:
– По инициативе Комитета по вопросам образования, науки и инноваций мы хотим напомнить о том, что существуют качественные онлайн-инструменты подготовки к ЕГЭ. Мы очень благодарны нашим партнерам — EdEra, Prometheus, BeSmart и Освитории — за то, что согласились поделиться своим контентом, — отметила заместитель министра ведомства Любомира Мандзий.
Она уточнила, что те, кто имеют качественный интернет, смогут смотреть уроки во время трансляций и выбрать для прохождения лучший для себя курс. Те, кто не имеют качественного подключения, смогут смотреть уроки на телеканале «Рада».
Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.
С 16 марта Украина на две недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.
С 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение.