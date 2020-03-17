Запланированные на среду переговоры по будущим взаимоотношениям Великобритании и ЕС отменены.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на The Guardian.

«В свете последних рекомендаций в связи с коронавирусом, мы не будем формально проводить переговоры завтра в том же формате, как мы провели предыдущий раунд», — заявил изданию представитель правительства.

Между тем, по данным Даунинг-стрит, Евросоюз и Великобритания обменяются черновыми вариантами соглашениями о свободной торговле, а также других соглашений «в ближайшем будущем, как и планировалось».

«Обе стороны остаются полностью приверженными переговорам, мы поддерживаем регулярные контакты с Европейской комиссией для того, чтобы рассмотреть альтернативные пути продолжения обсуждений, в том числе возможность проведения видеоконференций или телефонных конференций», — подчеркнул представитель правительства.

Кроме того, Даунинг-стрит отмечает, что «переходный период закончится 31 декабря 2020 года», поскольку это «предусмотрено законом Великобритании».

Переговоры должны были состояться 18-20 марта в Лондоне.

Напомним, в конце февраля на саммите в Брюсселе главы стран Европейского союза не смогли согласовать бюджет на 2021−2027 года из-за того, что Великобритания покинула объединение.