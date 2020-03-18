Министерство финансов Соединенных Штатов Америки предоставило американским предпринимателям дополнительные 90 дней для уплаты налогов в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

По словам министра финансов Стивена Мнучина, физические лица могут отложить налоговые обязательства на сумму до 1 миллион долларов, а большие корпорации - на 10 млн. долларов.

— Все, что вам нужно сделать, это подать ваши налоги. Вы автоматически не будете получать начисленные проценты и штрафы, — сказал Стивен Мнучин.

По его словам, данная отсрочка высвободит 300 миллиардов долларов ликвидности в экономике США, поскольку у частных лиц и предприятий будет больше времени для уплаты налогов.

— Это общий шаг к тому, чтобы предоставить американцам и предприятиям доступ к финансовым ресурсам, в которых они нуждаются в период экономических и социальных потрясений, — добавил глава финансового комитета Сената США Чак Грассли.

Напомним, Верховная Рада хочет предпринять ряд налоговых шагов, чтобы помочь бизнесу и населению в период карантина из-за коронавируса COVID-19.