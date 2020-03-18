|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:58
|Заход солнца:
|18:02
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|06:04
|Заход солнца:
|18:08
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.6 грн
|29 грн
|EUR
|29.8 грн
|31.8 грн
Бывший вице-президент Джо Байден лидирует на первичных выборах (праймериз) в штатах Флорида и Иллинойс.
Об этом свидетельствуют данные The Wall Street Journal.
Во Флориде по итогам обработки 94,4% голосов он собрал 61,7% голосов делегатов, тогда как его соперник от демократов, сенатор из штата Вермонт Берни Сандерс набрал лишь 22,8%.
В Иллинойсе пока известны результаты 42,5% голосов, но и там Байден почти вдвое опережает Сандерса по показателям - 58,2% против 37,1% голосов.
Как пишет Assosiated Press, в штате Огайо избирательные участки были закрыты на фоне ситуации с коронавирусом, а праймериз там решили отложить до июня.
Напомним, Байден получил победу на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Вашингтон, которые состоялись 10 марта.
Бывший вице-президент Джо Байден лидирует на первичных выборах (праймериз) в штатах Флорида и Иллинойс.
Об этом свидетельствуют данные The Wall Street Journal.
Во Флориде по итогам обработки 94,4% голосов он собрал 61,7% голосов делегатов, тогда как его соперник от демократов, сенатор из штата Вермонт Берни Сандерс набрал лишь 22,8%.
В Иллинойсе пока известны результаты 42,5% голосов, но и там Байден почти вдвое опережает Сандерса по показателям - 58,2% против 37,1% голосов.
Как пишет Assosiated Press, в штате Огайо избирательные участки были закрыты на фоне ситуации с коронавирусом, а праймериз там решили отложить до июня.
Напомним, Байден получил победу на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Вашингтон, которые состоялись 10 марта.