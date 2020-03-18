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Власти США обвинили министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба в препятствовании прекращению огня на севере страны и ввели против него санкции.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Госдепартамент США.
Сообщается, что США заморозили все имущество и активы сирийского министра в Америке, а американским гражданам и компаниям запрещено вступать с ним в коммерческие транзакции из-за того, что Айюб препятствовал прекращению огня на севере Сирии с декабря 2019 года. Такие действия привели к тому, что почти миллион человек покинули свои дома.
Отмечается, что генерал-лейтенант Айюб занимает должность заместителя главнокомандующего - министра обороны Сирии с 2018 года.
Напомним, что Министерство финансов США ввело санкции против семи российских компаний, связанных с хакерской группировкой Evil Corp.
Власти США обвинили министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба в препятствовании прекращению огня на севере страны и ввели против него санкции.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Госдепартамент США.
Сообщается, что США заморозили все имущество и активы сирийского министра в Америке, а американским гражданам и компаниям запрещено вступать с ним в коммерческие транзакции из-за того, что Айюб препятствовал прекращению огня на севере Сирии с декабря 2019 года. Такие действия привели к тому, что почти миллион человек покинули свои дома.
Отмечается, что генерал-лейтенант Айюб занимает должность заместителя главнокомандующего - министра обороны Сирии с 2018 года.
Напомним, что Министерство финансов США ввело санкции против семи российских компаний, связанных с хакерской группировкой Evil Corp.