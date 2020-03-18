Давид Макарьян и Петр Порошенко

Бывший народный депутат Украины от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», николаевец Давид Макарьян назначен на должность заместителя вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Соответствующее решение принято сегодня, 18 марта, во время заседания Кабинета Министров Украины, сообщают НикВести.

Ранее сообщалось, что Давид Макарьян претендует на эту должность. 12 марта он подал в НАПК декларацию кандидата.

В своей декларации о доходах и имуществе за 2019 год, Давид Макарьян указал, что арендовал в Государственного управления делами дом отдыха в Киеве. В 2019 году он приобрел автомобиль CHEVROLET EXPRESS 2011 года выпуска, а его супруга Алена Кошелева пользуется автомобилем Jaguar XJ 2017 года выпуска.

Что касается дохода, то Давид Макарьян указал, что, в частности, заработал 3 миллиона гривен от продажи автомобиля.

В разделе доходов Давид Макарьян указал, что хранит с супругой наличными и на счетах в банках 249 тысяч долларов США, 6,9 миллионов гривен, а также 150 тысяч евро.

Как известно, Давид Макарьян в 2014 году был избран в Верховную Раду по спискам партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» по квоте партии «УДАР» Виталия Кличко, Николаевскую областную организацию которой он возглавлял. В парламенте входил в состав комитета по вопросам транспорта.