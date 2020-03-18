Большинство жителей Николаева на выборах мэра будут ориентироваться на личные качества кандидатов, а не на партию, которая его выдвинула.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного киевским агентством smartpoll, опубликованные в Telegram николаевского журналиста Олега Деренюга, - сообщают НикВести.

59,5% опрошенных ответили, что ключевым фактором при выборе кандидата для них будет является личное знакомство с ним и его человеческие качества. 21% ответили, что выберут кандидата в зависимости от партии, которую они поддерживают. 11,5% ответили, что проголосуют исключительно за беспартийного кандидата. Еще 8,0% затрудняются дать ответ на поставленный вопрос.

Тезис, что николаевским избирателям важнее личность, а не партийность подтверждается также исследованиями рейтинга кандидатов в зависимости от субъекта выдвижения и в сравнении с рейтингом самой партии.

Например, согласно данных исследования рейтинг партии «Слуга народа» в Николаеве 30,8%. Условный кандидат в мэры Егор Клецов как самовыдвиженец может набрать 1,8%, а как кандидат, выдвинутый партией «Слуга народа» - 7,5%. То есть от общепартийного рейтинга он получил лишь пятую часть, тогда, как на парламентских выборах летом 2019 года многие ранее неизвестные кандидаты, выдвинутые «Слугой народа», получили около 40% рейтинга благодаря партийному бренду.

Согласно данным исследования наиболее вероятными кандидатами на выход во второй тур выборов мэра Николаева являются Александр Сенкевич и Артем Ильюк. При этом в исследовании не анализировалась кандидатура Игоря Дятлова. Указывается, что при выходе во 2 тур, Артем Ильюк побеждает у Александра Сенкевича с разницей в 1%.

Среди местных политиков наиболее популярными являются Александр Сенкевич, Артем Ильюк и Игорь Дятлов. С учетом статистической погрешности у них примерно одинаковое количество избирателей, оценивающих их позитивно — 23%, 23% и 26% соответственно.

Самым популярным политиком в Николаеве по-прежнему остается Владимир Зеленский — 50% опрошенных ответили, что относятся к нему позитивно. На втором месте Юрий Бойко - 26%, на третьем Дмитрий Разумков - 24%, на четвертом Анатолий Шарий - 16%. Юлия Тимошенко - 11%, Петр Порошенко по 10%, Святослав Вакарчук - 9%.

Больше всего жители Николаева поддерживают партию «Слуга народа» - 30,8%. При этом 9 месяцев назад на парламентских выборах за «Слугу народа» в Николаеве проголосовало 47,8% избирателей. На втором месте «Оппозиционная платформа «За життя» - 17,8%. С учетом погрешности можно говорить, что условная «Партия николаевцев» Артема Ильюка, «Европейская Солидарность», «Партия Шария» и «Батьківщина» также могут расчитывать на преодоление пятипроцентного барьера.

Ядерный электорат мэра Николаева Александра Сенкевича составляет 15,6%. При этом еще 24,8% пока рассматривают вариант поддержать его, но решение еще не приняли.

Опрос проводился агентством smartpoll. Опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 5%. Выборка репрезентативна, составленная методом квот, включает в себя такие социально-демографические характеристики как пол, возраст, образование, род занятий, материальное положение. Ответы фиксировались с помощью планшетов с использованием программы Collect. Аналитический этап обработки массивов данных проводился с использованием статистических пакетов SPSS и OSA.

Напомним, в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый Избирательный кодекс, по которому пройдут местные выборы, назначенные на 21 октября 2020 года.