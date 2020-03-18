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Большинство жителей Николаева на выборах мэра будут ориентироваться на личные качества кандидатов, а не на партию, которая его выдвинула.
Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного киевским агентством smartpoll, опубликованные в Telegram николаевского журналиста Олега Деренюга, - сообщают НикВести.
59,5% опрошенных ответили, что ключевым фактором при выборе кандидата для них будет является личное знакомство с ним и его человеческие качества. 21% ответили, что выберут кандидата в зависимости от партии, которую они поддерживают. 11,5% ответили, что проголосуют исключительно за беспартийного кандидата. Еще 8,0% затрудняются дать ответ на поставленный вопрос.
Тезис, что николаевским избирателям важнее личность, а не партийность подтверждается также исследованиями рейтинга кандидатов в зависимости от субъекта выдвижения и в сравнении с рейтингом самой партии.
Например, согласно данных исследования рейтинг партии «Слуга народа» в Николаеве 30,8%. Условный кандидат в мэры Егор Клецов как самовыдвиженец может набрать 1,8%, а как кандидат, выдвинутый партией «Слуга народа» - 7,5%. То есть от общепартийного рейтинга он получил лишь пятую часть, тогда, как на парламентских выборах летом 2019 года многие ранее неизвестные кандидаты, выдвинутые «Слугой народа», получили около 40% рейтинга благодаря партийному бренду.
Согласно данным исследования наиболее вероятными кандидатами на выход во второй тур выборов мэра Николаева являются Александр Сенкевич и Артем Ильюк. При этом в исследовании не анализировалась кандидатура Игоря Дятлова. Указывается, что при выходе во 2 тур, Артем Ильюк побеждает у Александра Сенкевича с разницей в 1%.
Среди местных политиков наиболее популярными являются Александр Сенкевич, Артем Ильюк и Игорь Дятлов. С учетом статистической погрешности у них примерно одинаковое количество избирателей, оценивающих их позитивно — 23%, 23% и 26% соответственно.
Самым популярным политиком в Николаеве по-прежнему остается Владимир Зеленский — 50% опрошенных ответили, что относятся к нему позитивно. На втором месте Юрий Бойко - 26%, на третьем Дмитрий Разумков - 24%, на четвертом Анатолий Шарий - 16%. Юлия Тимошенко - 11%, Петр Порошенко по 10%, Святослав Вакарчук - 9%.
Больше всего жители Николаева поддерживают партию «Слуга народа» - 30,8%. При этом 9 месяцев назад на парламентских выборах за «Слугу народа» в Николаеве проголосовало 47,8% избирателей. На втором месте «Оппозиционная платформа «За життя» - 17,8%. С учетом погрешности можно говорить, что условная «Партия николаевцев» Артема Ильюка, «Европейская Солидарность», «Партия Шария» и «Батьківщина» также могут расчитывать на преодоление пятипроцентного барьера.
Ядерный электорат мэра Николаева Александра Сенкевича составляет 15,6%. При этом еще 24,8% пока рассматривают вариант поддержать его, но решение еще не приняли.
Опрос проводился агентством smartpoll. Опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 5%. Выборка репрезентативна, составленная методом квот, включает в себя такие социально-демографические характеристики как пол, возраст, образование, род занятий, материальное положение. Ответы фиксировались с помощью планшетов с использованием программы Collect. Аналитический этап обработки массивов данных проводился с использованием статистических пакетов SPSS и OSA.
Напомним, в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый Избирательный кодекс, по которому пройдут местные выборы, назначенные на 21 октября 2020 года.
Большинство жителей Николаева на выборах мэра будут ориентироваться на личные качества кандидатов, а не на партию, которая его выдвинула.
Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного киевским агентством smartpoll, опубликованные в Telegram николаевского журналиста Олега Деренюга, - сообщают НикВести.
59,5% опрошенных ответили, что ключевым фактором при выборе кандидата для них будет является личное знакомство с ним и его человеческие качества. 21% ответили, что выберут кандидата в зависимости от партии, которую они поддерживают. 11,5% ответили, что проголосуют исключительно за беспартийного кандидата. Еще 8,0% затрудняются дать ответ на поставленный вопрос.
Тезис, что николаевским избирателям важнее личность, а не партийность подтверждается также исследованиями рейтинга кандидатов в зависимости от субъекта выдвижения и в сравнении с рейтингом самой партии.
Например, согласно данных исследования рейтинг партии «Слуга народа» в Николаеве 30,8%. Условный кандидат в мэры Егор Клецов как самовыдвиженец может набрать 1,8%, а как кандидат, выдвинутый партией «Слуга народа» - 7,5%. То есть от общепартийного рейтинга он получил лишь пятую часть, тогда, как на парламентских выборах летом 2019 года многие ранее неизвестные кандидаты, выдвинутые «Слугой народа», получили около 40% рейтинга благодаря партийному бренду.
Согласно данным исследования наиболее вероятными кандидатами на выход во второй тур выборов мэра Николаева являются Александр Сенкевич и Артем Ильюк. При этом в исследовании не анализировалась кандидатура Игоря Дятлова. Указывается, что при выходе во 2 тур, Артем Ильюк побеждает у Александра Сенкевича с разницей в 1%.
Среди местных политиков наиболее популярными являются Александр Сенкевич, Артем Ильюк и Игорь Дятлов. С учетом статистической погрешности у них примерно одинаковое количество избирателей, оценивающих их позитивно — 23%, 23% и 26% соответственно.
Самым популярным политиком в Николаеве по-прежнему остается Владимир Зеленский — 50% опрошенных ответили, что относятся к нему позитивно. На втором месте Юрий Бойко - 26%, на третьем Дмитрий Разумков - 24%, на четвертом Анатолий Шарий - 16%. Юлия Тимошенко - 11%, Петр Порошенко по 10%, Святослав Вакарчук - 9%.
Больше всего жители Николаева поддерживают партию «Слуга народа» - 30,8%. При этом 9 месяцев назад на парламентских выборах за «Слугу народа» в Николаеве проголосовало 47,8% избирателей. На втором месте «Оппозиционная платформа «За життя» - 17,8%. С учетом погрешности можно говорить, что условная «Партия николаевцев» Артема Ильюка, «Европейская Солидарность», «Партия Шария» и «Батьківщина» также могут расчитывать на преодоление пятипроцентного барьера.
Ядерный электорат мэра Николаева Александра Сенкевича составляет 15,6%. При этом еще 24,8% пока рассматривают вариант поддержать его, но решение еще не приняли.
Опрос проводился агентством smartpoll. Опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 5%. Выборка репрезентативна, составленная методом квот, включает в себя такие социально-демографические характеристики как пол, возраст, образование, род занятий, материальное положение. Ответы фиксировались с помощью планшетов с использованием программы Collect. Аналитический этап обработки массивов данных проводился с использованием статистических пакетов SPSS и OSA.
Напомним, в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый Избирательный кодекс, по которому пройдут местные выборы, назначенные на 21 октября 2020 года.