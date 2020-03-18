Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил разрешить передачу права парламента вводить чрезвычайное положение другим органам власти или президенту.

Соответствующее заявление он сделал во время сегодняшнего заседания правительства, пишут Буквы.

Денис Шмыгаль предложил разработать законопроект, который будет предусматривать, что в случае, если Верховная Рада не сможет собираться, президент получит право вводить в стране чрезвычайное положение.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поддержал идею премьер-министра, но предложил некоторые изменения: не передать это право президенту, а прописать механизм, согласно которому право вводить ЧП в стране может передаваться в зависимости от того, как развивается ситуация.

Денис Шмыгаль принял это предложение и поручил Министерству юстиции подготовить соответствующий документ.

— Прошу совместно с Верховной Раду такой законопроект подготовить и на время эпидемии коронавируса иметь возможность передавать полномочия. … Который позволит от одного органа власти к другому передавать полномочия управлять страной. Потому что мы на самом деле не знаем, какие последствия будут… Или Верховная Рада будет заблокирована, или Кабинет Министров будет заблокирован, или президент… Не дай бог, дай бог всем здоровья, но неизвестно, кто не сможет работать по болезни, — сказал Денис Шмыгаль.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил главам областных государственных администраций установить контроль над вопросом спекуляций с ценами на билеты перевозчиков из-за введения карантина в Украине.