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Американский конгрессмен-республиканец Марио Диас-Баларт от штата Флорида, стал первым членом Конгресса, у которого подтвердили заражение коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает CNN.
В пресс-службе конгрессмена заявили, что в субботу вечером у Диас-Баларта ухудшилось самочувствие: у него появились сильный жар и головная боль. Он сдал тест на коронавирус и спустя какое-то время получил положительный результат.
Вскоре Диас-Баларт сообщил, что сейчас чувствует себя уже намного лучше.
Напомним, президент США Дональд Трамп также сдавал тест на коронавирус. Он показал негативный результат.
Американский конгрессмен-республиканец Марио Диас-Баларт от штата Флорида, стал первым членом Конгресса, у которого подтвердили заражение коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает CNN.
В пресс-службе конгрессмена заявили, что в субботу вечером у Диас-Баларта ухудшилось самочувствие: у него появились сильный жар и головная боль. Он сдал тест на коронавирус и спустя какое-то время получил положительный результат.
Вскоре Диас-Баларт сообщил, что сейчас чувствует себя уже намного лучше.
Напомним, президент США Дональд Трамп также сдавал тест на коронавирус. Он показал негативный результат.