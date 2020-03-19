Американский конгрессмен-республиканец Марио Диас-Баларт от штата Флорида, стал первым членом Конгресса, у которого подтвердили заражение коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает CNN.



В пресс-службе конгрессмена заявили, что в субботу вечером у Диас-Баларта ухудшилось самочувствие: у него появились сильный жар и головная боль. Он сдал тест на коронавирус и спустя какое-то время получил положительный результат.



Вскоре Диас-Баларт сообщил, что сейчас чувствует себя уже намного лучше.

Напомним, президент США Дональд Трамп также сдавал тест на коронавирус. Он показал негативный результат.