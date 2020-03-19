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Правительство предоставляет канадцам дополнительные четыре месяца на уплату надлежащих налогов.
Об этом во время пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Укринформ.
— Мы находимся в разгаре налогового сезона. Много людей задумываются над тем, что Covid-19 означает для их личных финансов. Тот, кто подал налоговую декларацию и узнал о долге, будет время до августа 2020 года на его выплату, — сказал Джастин Трюдо.
По его словам, налоговые каникулы для физических и юридических лиц позволят влить в экономику дополнительные 55 миллиардов долларов.
Большинство канадцев должны подать ежегодную налоговую декларацию до 30 апреля.
Напомним, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки предоставило американским предпринимателям дополнительные 90 дней для уплаты налогов в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса.
Правительство предоставляет канадцам дополнительные четыре месяца на уплату надлежащих налогов.
Об этом во время пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Укринформ.
— Мы находимся в разгаре налогового сезона. Много людей задумываются над тем, что Covid-19 означает для их личных финансов. Тот, кто подал налоговую декларацию и узнал о долге, будет время до августа 2020 года на его выплату, — сказал Джастин Трюдо.
По его словам, налоговые каникулы для физических и юридических лиц позволят влить в экономику дополнительные 55 миллиардов долларов.
Большинство канадцев должны подать ежегодную налоговую декларацию до 30 апреля.
Напомним, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки предоставило американским предпринимателям дополнительные 90 дней для уплаты налогов в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса.