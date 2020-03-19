Из-за распространения коронавируса премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что карантин в Италии должен быть продолженным после 3 апреля.

Об этом пишет РБК-Украина.

Как сообщается, премьер-министр Италии подчеркнул необходимость продлить сроки действия прекращения деятельности компаний и школ и то, что правительство готово оказывать миллиарды государственных инвестиций.

Также он добавил, что Италии удалось избежать краха системы, ограничительные меры работают, но невозможно будет быстро вернуться к прежней жизни, после пандемии.

— На это время не имеет смысла говорить больше, но ясно, что меры, которые мы приняли, такие как закрытие большей части деловой и индивидуальной деятельности страны, могут быть только продолжены, - заявил Джузеппе Конте.

Напомним, что в Италии в течение 18 марта от коронавируса скончались 475 человек. Общее количество жертв COVID-19 в стране приблизилось к 3 тысячам и составило 2978 человек.