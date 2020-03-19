Президент США Дональд Трамп подписал закон о военном производстве (Defense production act) в связи с пандемией коронавируса.

Об этом Трамп написал в Twitter.

Данный закон предполагает расширенный контроль властей над гражданской экономикой. Таким образом, президент США получает чрезвычайные полномочия, позволяющие влиять на работу предприятий, принуждая их расширять производство и выпускать жизненно необходимые материалы. Это касается, в том числе, производства медицинских масок, которые в дефиците.

— Я подписал акт об оборонном производстве для борьбы с китайским вирусом на случай, если нам понадобится использовать его в худшем случае в будущем. Надеюсь, в этом не будет необходимости, – написал Дональд Трамп.

Стоит отметить, что закон об оборонном производстве был принят в 1950 г., в начале войны на Корейском полуострове. Президент, согласно этому акту, имеет право принуждать бизнес к заключению и исполнению контрактов для нужд обороны.

Трамп объяснил, что подписать закон необходимо для «борьбы с невидимым врагом».

Напомним, что ученые из Вашингтонского научно-исследовательского института Kaiser Permanente в Сиэтле ввели вакцину против коронавируса COVID-19 первым четырем здоровым добровольцам.