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В Новой Москве началось строительство инфекционной больницы для госпитализированных из-за коронавируса.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэра Сергея Собянина.
– Мы и дальше будем наращивать наши усилия по борьбе с инфекцией, здравоохранение переведено на повышенный режим готовности. Созданы дополнительные больничные места для лечения внебольничной пневмонии, — сказал Сергей Собянин.
Он добавил, что «при необходимости» власти Москвы ужесточат меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, напомнив, что 10 марта мэрия запретила массовые мероприятия.
По словам Собянина, «самое главное для нас — это сохранить нормальную экономическую ситуацию, нормальный ритм работы в городе».
Больницу, о которой Собянин объявил 10 марта, строят вблизи деревни Голохвастово в Троицком административном округе, она будет состоять из быстровозводимых нескольких корпусов, уточняет агентство. Учреждение рассчитано на 500 мест, в том числе 250 мест реанимации.
В начале марта в Москве ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Все, кто приехал в Москву из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании, должны «обеспечить самоизоляцию на дому» на 14 дней. Аналогичный режим с запретом массовых мероприятий с 13 марта действует в Подмосковье.
Напомним, в китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса COVID-19, за последние сутки не выявили ни одного нового случая заражения.
В Новой Москве началось строительство инфекционной больницы для госпитализированных из-за коронавируса.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэра Сергея Собянина.
– Мы и дальше будем наращивать наши усилия по борьбе с инфекцией, здравоохранение переведено на повышенный режим готовности. Созданы дополнительные больничные места для лечения внебольничной пневмонии, — сказал Сергей Собянин.
Он добавил, что «при необходимости» власти Москвы ужесточат меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, напомнив, что 10 марта мэрия запретила массовые мероприятия.
По словам Собянина, «самое главное для нас — это сохранить нормальную экономическую ситуацию, нормальный ритм работы в городе».
Больницу, о которой Собянин объявил 10 марта, строят вблизи деревни Голохвастово в Троицком административном округе, она будет состоять из быстровозводимых нескольких корпусов, уточняет агентство. Учреждение рассчитано на 500 мест, в том числе 250 мест реанимации.
В начале марта в Москве ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Все, кто приехал в Москву из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании, должны «обеспечить самоизоляцию на дому» на 14 дней. Аналогичный режим с запретом массовых мероприятий с 13 марта действует в Подмосковье.
Напомним, в китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса COVID-19, за последние сутки не выявили ни одного нового случая заражения.