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Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.
По данным издания, первые кадры специального выпуска «Друзей» должны были снимать в следующие понедельник и вторник — то есть 23 и 24 марта в павильоне Warner Bros. Studio. Впрочем из-за коронавирусного ограничения съемки отложили как минимум до мая.
The Hollywood Reporter также добавляет, что пока новую дату премьеры «Друзей» еще не назначили.
Напомним, в феврале стриминговий сервис HBO Max подтвердил выход спецвыпуска популярного сериала «Друзья». Новая серия должна была появиться на сервисе в мае вместе со всеми предыдущими 236 эпизодами сериала.
В спецвыпуске должны сняться те же главные актеры Дженнифер Энистон (Рейчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэтью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс).
Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.
По данным издания, первые кадры специального выпуска «Друзей» должны были снимать в следующие понедельник и вторник — то есть 23 и 24 марта в павильоне Warner Bros. Studio. Впрочем из-за коронавирусного ограничения съемки отложили как минимум до мая.
The Hollywood Reporter также добавляет, что пока новую дату премьеры «Друзей» еще не назначили.
Напомним, в феврале стриминговий сервис HBO Max подтвердил выход спецвыпуска популярного сериала «Друзья». Новая серия должна была появиться на сервисе в мае вместе со всеми предыдущими 236 эпизодами сериала.
В спецвыпуске должны сняться те же главные актеры Дженнифер Энистон (Рейчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэтью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс).