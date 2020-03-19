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Как передает Reuters, об этом Трюдо заявил в четверг, 19 марта.
Соответствующую договоренность лидеры США и Канады приняли накануне, чтобы ограничить распространение коронавируса SARS-CoV-2.
Отмечается, что граница между США и Канадой останется открытой в случае уважительных оснований на необходимость ее пересечения, например поставки товаров первой необходимости.
За несколько дней до этого премьер-министр Канады объявил, что страна закроет свои границы для всех иностранцев и людей, не имеющих права на проживание на ее территории. Запрет не касается членов экипажей самолетов, дипломатов, близких членов канадцев и граждан США.
– Уровень интеграции наших двух экономик (США и Канады — прим.) ...ставит США в отдельную категорию от остального мира, — объяснил Трюдо.
Напомним, 19 марта в мире официально зарегистрировано 218 815 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 8810 смертей и 84 114 случаев, когда пациенты успешно выздоровели после заражения.
Как передает Reuters, об этом Трюдо заявил в четверг, 19 марта.
Соответствующую договоренность лидеры США и Канады приняли накануне, чтобы ограничить распространение коронавируса SARS-CoV-2.
Отмечается, что граница между США и Канадой останется открытой в случае уважительных оснований на необходимость ее пересечения, например поставки товаров первой необходимости.
За несколько дней до этого премьер-министр Канады объявил, что страна закроет свои границы для всех иностранцев и людей, не имеющих права на проживание на ее территории. Запрет не касается членов экипажей самолетов, дипломатов, близких членов канадцев и граждан США.
– Уровень интеграции наших двух экономик (США и Канады — прим.) ...ставит США в отдельную категорию от остального мира, — объяснил Трюдо.
Напомним, 19 марта в мире официально зарегистрировано 218 815 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 8810 смертей и 84 114 случаев, когда пациенты успешно выздоровели после заражения.