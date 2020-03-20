Об этом сообщает hromadske со ссылкой телерадиокомпанию NOS.

Отмечается, что чиновник накануне потерял сознание во время дебатов в парламенте по коронавирусу, которые продолжались почти весь день и упал с трибуны.

Позже Браунс сообщил, что страдает от слабости и усталости, которые спровоцировали последние тяжелые рабочие недели.

СМИ сообщает, что после отставки в правительстве срочно ищут замену министру.

По данным сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на вечер 19 марта в Нидерландах зафиксировано 2465 случаев коронавируса. Из них 77 умерли, 2 выздоровели.

Ранее сообщалось, что правительство Канады выделит 82 миллиарда канадских долларов (около $63 миллиарда) для поддержки граждан во время вызванной эпидемией Covid-19 экономического кризиса.