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Об этом сообщает hromadske со ссылкой телерадиокомпанию NOS.
Отмечается, что чиновник накануне потерял сознание во время дебатов в парламенте по коронавирусу, которые продолжались почти весь день и упал с трибуны.
Позже Браунс сообщил, что страдает от слабости и усталости, которые спровоцировали последние тяжелые рабочие недели.
СМИ сообщает, что после отставки в правительстве срочно ищут замену министру.
По данным сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на вечер 19 марта в Нидерландах зафиксировано 2465 случаев коронавируса. Из них 77 умерли, 2 выздоровели.
Ранее сообщалось, что правительство Канады выделит 82 миллиарда канадских долларов (около $63 миллиарда) для поддержки граждан во время вызванной эпидемией Covid-19 экономического кризиса.
Напомним, владелец футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов заявил о том, что направляет 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.
Об этом сообщает hromadske со ссылкой телерадиокомпанию NOS.
Отмечается, что чиновник накануне потерял сознание во время дебатов в парламенте по коронавирусу, которые продолжались почти весь день и упал с трибуны.
Позже Браунс сообщил, что страдает от слабости и усталости, которые спровоцировали последние тяжелые рабочие недели.
СМИ сообщает, что после отставки в правительстве срочно ищут замену министру.
По данным сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на вечер 19 марта в Нидерландах зафиксировано 2465 случаев коронавируса. Из них 77 умерли, 2 выздоровели.
Ранее сообщалось, что правительство Канады выделит 82 миллиарда канадских долларов (около $63 миллиарда) для поддержки граждан во время вызванной эпидемией Covid-19 экономического кризиса.
Напомним, владелец футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов заявил о том, что направляет 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.