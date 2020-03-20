Президент США Дональд Трамп отменит очную встречу лидеров стран семерки (G7), которая была запланирована на июнь в его резиденции в Кэмп-Дэвиде.

Об этом сообщает Европейская правда.

Такое решение принято в связи с распространением коронавируса по всему миру. Вместо встречи лидеры проведут видеоконференцию.

Трамп провел видеоконференцию с лидерами крупнейших промышленно развитых стран мира в начале этой недели и планирует повторить это в апреле, мае и июне.

— Для того чтобы каждая страна сосредоточила все свои ресурсы на реагировании на медицинские и экономические проблемы COVID-19 и по указанию президента Трампа, директор Национального экономического совета США и представитель США по G7 Ларри Кудлоу сообщил своим коллегам, что саммит лидеров G7, который США должны были провести в июне в Кэмп-Дэвиде, теперь будет проводиться с помощью видеотелеконференции. Белый дом также проинформировал других членов G7 о том, что для продолжения тесной координации президент США соберет лидеров с помощью видеотелеконференции в апреле и мае, а также на этой неделе, - заявил официальный представитель Белого дома Джадд Дир.

Дональд Трамп намерен сфокусировать встречу G7 на экономике, избегая традиционных тем, которые часто стоят на повестке дня, таких как изменение климата. Сначала он планировал разместить группу лидеров в одном из своих отелей во Флориде, но отменил эти планы после критики, что он получит финансовую выгоду от встречи.

Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп объявил о временном закрытии границы с Канадой для несущественных поездок.

Ранее США запретили въезд иностранцам, в том числе гражданам Украины, которые в последнее время жили или посещали Шенгенскую зону.

Также, администрация президента США Дональда Трампа приняла решение на время запретить въезд на территорию страны из Великобритании и Ирландии из-за распространения там коронавируса.