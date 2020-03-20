Правительство Грузии приняло решение о закрытии авиасообщения по всем направлениям в связи с пандемией коронавируса в мире.

Об этом заявил пресс-секретарь грузинского правительства Ираклий Чиковани, пишет РБК-Украина.

По его словам, Грузия полностью прекращает авиасообщение со всеми странами с 21 марта.

— Принято решение, что с завтрашнего дня полностью прекращается воздушное сообщение и осуществятся только авиарейсы, которые произведены грузинскими авиалиниями и координированы с правительством Грузии, - сказал Ираклий Чиковани.

Также он отметил, что все, кто въезжают на территорию Грузии будут помещены в карантинную зону под наблюдение врачей.

— Исходя из этой реальности, принято решение, чтобы у пограничных пропускных пунктов Ларси (грузино-российская граница - прим.), Красный мост (грузино-азербайджанская граница - прим.) и Сарпи (грузино-турецкая граница - прим.) были устроены дополнительные карантинные возможности, что даст нам возможность лучше управлять этим положением, - сообщил Ираклий Чиковани.

Отмечается, что в Грузии зафиксировано 43 случая коронавируса. Один человек уже выздоровел и покинул больницу.

Напомним, что по состоянию на 19 марта, 9 жителей Николаевской области проверяют на вирусную инфекцию COVID-19.