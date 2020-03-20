|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:54
|Заход солнца:
|18:05
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:00
|Заход солнца:
|18:11
|Температура завтра:
|+8 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.6 грн
|28.7 грн
|EUR
|29.2 грн
|30.8 грн
Правительство Грузии приняло решение о закрытии авиасообщения по всем направлениям в связи с пандемией коронавируса в мире.
Об этом заявил пресс-секретарь грузинского правительства Ираклий Чиковани, пишет РБК-Украина.
По его словам, Грузия полностью прекращает авиасообщение со всеми странами с 21 марта.
— Принято решение, что с завтрашнего дня полностью прекращается воздушное сообщение и осуществятся только авиарейсы, которые произведены грузинскими авиалиниями и координированы с правительством Грузии, - сказал Ираклий Чиковани.
Также он отметил, что все, кто въезжают на территорию Грузии будут помещены в карантинную зону под наблюдение врачей.
— Исходя из этой реальности, принято решение, чтобы у пограничных пропускных пунктов Ларси (грузино-российская граница - прим.), Красный мост (грузино-азербайджанская граница - прим.) и Сарпи (грузино-турецкая граница - прим.) были устроены дополнительные карантинные возможности, что даст нам возможность лучше управлять этим положением, - сообщил Ираклий Чиковани.
Отмечается, что в Грузии зафиксировано 43 случая коронавируса. Один человек уже выздоровел и покинул больницу.
Напомним, что по состоянию на 19 марта, 9 жителей Николаевской области проверяют на вирусную инфекцию COVID-19.
Правительство Грузии приняло решение о закрытии авиасообщения по всем направлениям в связи с пандемией коронавируса в мире.
Об этом заявил пресс-секретарь грузинского правительства Ираклий Чиковани, пишет РБК-Украина.
По его словам, Грузия полностью прекращает авиасообщение со всеми странами с 21 марта.
— Принято решение, что с завтрашнего дня полностью прекращается воздушное сообщение и осуществятся только авиарейсы, которые произведены грузинскими авиалиниями и координированы с правительством Грузии, - сказал Ираклий Чиковани.
Также он отметил, что все, кто въезжают на территорию Грузии будут помещены в карантинную зону под наблюдение врачей.
— Исходя из этой реальности, принято решение, чтобы у пограничных пропускных пунктов Ларси (грузино-российская граница - прим.), Красный мост (грузино-азербайджанская граница - прим.) и Сарпи (грузино-турецкая граница - прим.) были устроены дополнительные карантинные возможности, что даст нам возможность лучше управлять этим положением, - сообщил Ираклий Чиковани.
Отмечается, что в Грузии зафиксировано 43 случая коронавируса. Один человек уже выздоровел и покинул больницу.
Напомним, что по состоянию на 19 марта, 9 жителей Николаевской области проверяют на вирусную инфекцию COVID-19.