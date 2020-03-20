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Правительство Германии не исключает введения более строгих карантинных мер, если граждане не будут выполнять рекомендации о сокращении социальной активности.
Об этом пишет «Европейская правда».
Руководитель офиса канцлера Хельге Браун подтвердила, что правительство будет следить за поведением граждан в выходные дни.
В немецких городах Леверкузен и Фрайбург уже приняты более строгие меры, чем те, которые были объявлены Ангелой Меркель, и другие регионы могут последовать их примеру, если люди не пойдут на минимизацию групповой деятельности.
В то же время ряд руководителей федеральных земель признали, что комендантский час и полное блокирование регионов является крайним средством, и они бы предпочли этого избежать.
Напомним, что в Германии число заразившихся коронавирусом COVID-19 выросло и составило 10 тысяч 999 человек.
Правительство Германии не исключает введения более строгих карантинных мер, если граждане не будут выполнять рекомендации о сокращении социальной активности.
Об этом пишет «Европейская правда».
Руководитель офиса канцлера Хельге Браун подтвердила, что правительство будет следить за поведением граждан в выходные дни.
В немецких городах Леверкузен и Фрайбург уже приняты более строгие меры, чем те, которые были объявлены Ангелой Меркель, и другие регионы могут последовать их примеру, если люди не пойдут на минимизацию групповой деятельности.
В то же время ряд руководителей федеральных земель признали, что комендантский час и полное блокирование регионов является крайним средством, и они бы предпочли этого избежать.
Напомним, что в Германии число заразившихся коронавирусом COVID-19 выросло и составило 10 тысяч 999 человек.