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Американское космическое агентство решило на время остановить работу сборочного центра Michoud в Новом Орлеане и космического центра Stennis в округе Хэнкок (штат Миссисипи).
Такое решение руководство NASA приняло после того, как один из сотрудников агентства заразился коронавирусом.
В NASA не отрицают, что миссия на Луну может быть перенесена.
Напомним, что космическое агентство планировало осуществить полет астронавтов на Луну к концу 2024 года.
Испытательный полет без астронавтов, предшествующий миссии на Луну, также может быть отложен.
Кроме того, в NASA допускают, что если будет перенесена миссия на Луну, то придется отложить и полет на Марс.
Глава агентства Джим Бриденстайн отметил, что такая мера будет иметь последствия для миссий космического агентства NASA. Но при этом руководство понимает, что главным приоритетом является здоровье и безопасность сотрудников.
По словам Джима Бриденстайна, в данный момент приостановлено производство и тестирование системы Space Launch System и оборудования Orion. На рабочих местах остались только те, кто отвечает за безопасность и критически важную инфраструктуру.
В настоящее время в США зарегистрировано более 11 000 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе – один случай в космическом центре Stennis агенства NASA.
Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение дополнительно выделить NASA 1,6 миллиарда долларов для освоения Луны и Марса.
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Американское космическое агентство решило на время остановить работу сборочного центра Michoud в Новом Орлеане и космического центра Stennis в округе Хэнкок (штат Миссисипи).
Такое решение руководство NASA приняло после того, как один из сотрудников агентства заразился коронавирусом.
В NASA не отрицают, что миссия на Луну может быть перенесена.
Напомним, что космическое агентство планировало осуществить полет астронавтов на Луну к концу 2024 года.
Испытательный полет без астронавтов, предшествующий миссии на Луну, также может быть отложен.
Кроме того, в NASA допускают, что если будет перенесена миссия на Луну, то придется отложить и полет на Марс.
Глава агентства Джим Бриденстайн отметил, что такая мера будет иметь последствия для миссий космического агентства NASA. Но при этом руководство понимает, что главным приоритетом является здоровье и безопасность сотрудников.
По словам Джима Бриденстайна, в данный момент приостановлено производство и тестирование системы Space Launch System и оборудования Orion. На рабочих местах остались только те, кто отвечает за безопасность и критически важную инфраструктуру.
В настоящее время в США зарегистрировано более 11 000 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе – один случай в космическом центре Stennis агенства NASA.
Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение дополнительно выделить NASA 1,6 миллиарда долларов для освоения Луны и Марса.