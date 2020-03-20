Американское космическое агентство решило на время остановить работу сборочного центра Michoud в Новом Орлеане и космического центра Stennis в округе Хэнкок (штат Миссисипи).

Такое решение руководство NASA приняло после того, как один из сотрудников агентства заразился коронавирусом.

В NASA не отрицают, что миссия на Луну может быть перенесена.

Напомним, что космическое агентство планировало осуществить полет астронавтов на Луну к концу 2024 года.

Испытательный полет без астронавтов, предшествующий миссии на Луну, также может быть отложен.

Кроме того, в NASA допускают, что если будет перенесена миссия на Луну, то придется отложить и полет на Марс.

Глава агентства Джим Бриденстайн отметил, что такая мера будет иметь последствия для миссий космического агентства NASA. Но при этом руководство понимает, что главным приоритетом является здоровье и безопасность сотрудников.