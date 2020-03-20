В американском штате Калифорния, который является крупнейшим по количеству жителей в США, запретили покидать дома без уважительной причины.

Об этом вечером 19 марта заявил губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом, пишет hromadske.

— Штат Калифорния выдает обязательное к исполнению распоряжение «оставаться дома», которое распространяется на весь штат. На работу должны ходить только те, кто работает в жизненно важных секторах экономики. Продуктовые магазины, аптеки, банки и т.п. будут работать и дальше, - сообщил Гевин Ньюсом.

Отметим, что Калифорния является крупнейшим по численности населения штатом США: там проживает около 40 миллионов человек из 330 миллионов всего населения США.

При этом, в среду, 18 марта, Ньюсом направил обращение президенту США Дональду Трампу, где отметил, что, по оценкам властей Калифорнии, через восемь недель в штате коронавирусом SARS-CoV-2 заразится около 56% населения — или 25,5 миллионов человек.

Также Калифорния является одним из первых американских штатов, который ввел собственные карантинные ограничения из-за коронавируса. Так, несколько дней назад в штате Невада распорядились закрыть на 30 дней заведения, которые не являются жизненно важными для деятельности штата.

Напомним, что десятки тысяч военнослужащих Национальной гвардии США могут быть активированы, чтобы помочь штатам справиться с быстро распространяющейся вспышкой коронавируса.