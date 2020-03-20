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Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, пишет Громадське.
Так, 19 марта в медицинском учреждении в провинции Бергамо умерла украинка 1958 года рождения.
Ранее 13 марта в итальянской провинции Брешия умерла гражданка Украины, которая заразилась коронавирусом SARS-CoV-2.
Напомним, сегодня, 20 марта, Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к народу и рассказал, что в ближайшее время из Китая будут поставлены тесты на коронавирус, защитные маски и дезинфекторы.
В частности, Владимир Зеленский обратился к мэрам городом и главам облгосадминистраций с призывом осознать свою персональную ответственность за решение проблем с пассажирскимии перевозками, возникшими в связи с ограничениями, введенными с целью противодействия распространению коронавируса COVID-19.
Президент также рассказал, что в Черновцах зафиксирован первый случай, когда человек выздоровел от инфекции COVID-19.
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Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, пишет Громадське.
Так, 19 марта в медицинском учреждении в провинции Бергамо умерла украинка 1958 года рождения.
Ранее 13 марта в итальянской провинции Брешия умерла гражданка Украины, которая заразилась коронавирусом SARS-CoV-2.
Напомним, сегодня, 20 марта, Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к народу и рассказал, что в ближайшее время из Китая будут поставлены тесты на коронавирус, защитные маски и дезинфекторы.
В частности, Владимир Зеленский обратился к мэрам городом и главам облгосадминистраций с призывом осознать свою персональную ответственность за решение проблем с пассажирскимии перевозками, возникшими в связи с ограничениями, введенными с целью противодействия распространению коронавируса COVID-19.
Президент также рассказал, что в Черновцах зафиксирован первый случай, когда человек выздоровел от инфекции COVID-19.