Сейчас в Николаевской областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус COVID-19 находятся 4 человека, они ожидают результатов анализов из вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.

Об этом в комментарии НикВести рассказал начальник областного управления здравоохранения Павел Георгиев.

— У нас последняя информация, 4 человека с подозрением находятся в областной инфекционной больнице, и мы ждем ответов из центральной лаборатории, - сказал Павел Георгиев.

Отметим, что на сегодняшний день в Николаевской области не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом.

Всего в Украине по последним официальным данным лабораторно подтверждено 26 случаев COVID-19, из которых три летальных. Коронавирусная болезнь зафиксирована: в Черновицкой обалсти - 15 случаев (1 летальный), Житомирской области - 2 случая (1 летальный), Киевская область - 2 случая, Донецкая область - 1 случай, Днепропетровская область - 2 случая, Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный), город Киев - 3 случая.