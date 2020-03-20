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Сейчас в Николаевской областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус COVID-19 находятся 4 человека, они ожидают результатов анализов из вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.
Об этом в комментарии НикВести рассказал начальник областного управления здравоохранения Павел Георгиев.
— У нас последняя информация, 4 человека с подозрением находятся в областной инфекционной больнице, и мы ждем ответов из центральной лаборатории, - сказал Павел Георгиев.
Отметим, что на сегодняшний день в Николаевской области не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом.
Всего в Украине по последним официальным данным лабораторно подтверждено 26 случаев COVID-19, из которых три летальных. Коронавирусная болезнь зафиксирована: в Черновицкой обалсти - 15 случаев (1 летальный), Житомирской области - 2 случая (1 летальный), Киевская область - 2 случая, Донецкая область - 1 случай, Днепропетровская область - 2 случая, Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный), город Киев - 3 случая.
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Сейчас в Николаевской областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус COVID-19 находятся 4 человека, они ожидают результатов анализов из вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.
Об этом в комментарии НикВести рассказал начальник областного управления здравоохранения Павел Георгиев.
— У нас последняя информация, 4 человека с подозрением находятся в областной инфекционной больнице, и мы ждем ответов из центральной лаборатории, - сказал Павел Георгиев.
Отметим, что на сегодняшний день в Николаевской области не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом.
Всего в Украине по последним официальным данным лабораторно подтверждено 26 случаев COVID-19, из которых три летальных. Коронавирусная болезнь зафиксирована: в Черновицкой обалсти - 15 случаев (1 летальный), Житомирской области - 2 случая (1 летальный), Киевская область - 2 случая, Донецкая область - 1 случай, Днепропетровская область - 2 случая, Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный), город Киев - 3 случая.