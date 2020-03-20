В Польше с сегодняшнего дня вводится режим эпидемии из-за распространения коронавируса. Штраф за нарушение карантина будет увеличен с €1100 до €6600.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Польское радио.

— Чтобы приостановить дальнейшее распространение (коронавируса, - прим.), ограничить его и ввести соответствующие правила, также и касательно карантина, мы вводим сегодня режим эпидемии, — заявил Матеуш Моравецкий.

Обучение в школах начнется не 25 марта, как предполагалось ранее, а 12 апреля.

Премьер Польши также сообщил, что штраф за нарушение режима карантина будет повышен с €1100 до €6600. Также будут введены механизмы отслеживания, находится ли конкретный человек дома по указанному им адресу. При этом Матеуш Моравецкий не уточнил, что именно он имеет в виду.

Напомним, сегодня правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.