Президент США Дональд Трамп объявил о намерении применить чрезвычайные военные полномочия, в частности, для помощи отдельным штатам и усиления координации в ответ на угрозы распространения коронавируса Covid-19.

Об этом он заявил в пятницу, во время пресс-конференции в Белом доме, сообщает Укринформ.

— Я применяю Закон о военном производство, и прошлой ночью мы начали процесс по введению его в действие. Мы перевели Национальный центр координации реагирования (офис Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям - прим.) в высокий уровень активности, — отметил Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что сейчас федеральное правительство оказывает значительную поддержку наиболее пораженным регионам страны.

— Мы предоставляем штатам очень большую помощь, — заявил президент.

Закон о военном производство позволяет переориентировать производство в стране для изготовления необходимого в чрезвычайной ситуации оборудования. Трамп не уточнил на пресс-конференции, какие именно намерения у него в этой связи. Однако ранее в пятницу, как сообщает The Hill, президент позвонил лидеру демократов в Сенате Чак Шумеру.

Глава Белого дома дал понять, что намерен применить полномочия по этому закону для ускорения производства медицинских препаратов и оборудования, чтобы бороться с пандемией коронавируса Covid-19.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч военнослужащих Национальной гвардии США могут быть активированы, чтобы помочь штатам справиться с быстро распространяющейся вспышкой коронавируса.