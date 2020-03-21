|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:52
|Заход солнца:
|18:06
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:57
|Заход солнца:
|18:12
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|28.1 грн
|EUR
|29 грн
|30.35 грн
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.
Экспедиция отправилась 16 марта, но так и не смогла попасть в Антарктиду, Так что 20 марта вернулась в Киев.
– Карантин в Чили и многих странах Южной Америки заставил скорректировать планы. Три дня экспедиция находилась в Стамбуле и была вынуждена вернуться в Киев сегодня поздно вечером, — рассказал глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.
В ведомстве уверяют, что все члены экспедиции защищены от вируса: обеспечены респираторами, очками, антисептиками и тому подобное.
– Сейчас участники экспедиции чувствуют себя хорошо, после приземления самолета они прошли температурный скрининг. Несмотря на это, весь состав экспедиции добровольно поехал на временную обсервацию, а на следующей неделе всем будет сделан лабораторный тест на наличие коронавируса, — говорится в сообщении.
В это время МОН и Национальный антарктический научный центр в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и диппредставительством в Чили «ищут пути», чтобы доставить экспедицию на станцию «Академик Вернадский».
Напомним, вечером 20 марта Минздрав сообщил о еще двух случаях инфицирования коронавирусом — теперь всего в Украине их 41.
|
Как отменить решение суда о запрете выезда из Украины?Максим Коваль
|
Коронавирус в интернетеЕвгений Василенко
|
Своєї зарази вистачаєСтанислав Мартиросов
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.
Экспедиция отправилась 16 марта, но так и не смогла попасть в Антарктиду, Так что 20 марта вернулась в Киев.
– Карантин в Чили и многих странах Южной Америки заставил скорректировать планы. Три дня экспедиция находилась в Стамбуле и была вынуждена вернуться в Киев сегодня поздно вечером, — рассказал глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.
В ведомстве уверяют, что все члены экспедиции защищены от вируса: обеспечены респираторами, очками, антисептиками и тому подобное.
– Сейчас участники экспедиции чувствуют себя хорошо, после приземления самолета они прошли температурный скрининг. Несмотря на это, весь состав экспедиции добровольно поехал на временную обсервацию, а на следующей неделе всем будет сделан лабораторный тест на наличие коронавируса, — говорится в сообщении.
В это время МОН и Национальный антарктический научный центр в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и диппредставительством в Чили «ищут пути», чтобы доставить экспедицию на станцию «Академик Вернадский».
Напомним, вечером 20 марта Минздрав сообщил о еще двух случаях инфицирования коронавирусом — теперь всего в Украине их 41.