Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

Экспедиция отправилась 16 марта, но так и не смогла попасть в Антарктиду, Так что 20 марта вернулась в Киев.

– Карантин в Чили и многих странах Южной Америки заставил скорректировать планы. Три дня экспедиция находилась в Стамбуле и была вынуждена вернуться в Киев сегодня поздно вечером, — рассказал глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

В ведомстве уверяют, что все члены экспедиции защищены от вируса: обеспечены респираторами, очками, антисептиками и тому подобное.

– Сейчас участники экспедиции чувствуют себя хорошо, после приземления самолета они прошли температурный скрининг. Несмотря на это, весь состав экспедиции добровольно поехал на временную обсервацию, а на следующей неделе всем будет сделан лабораторный тест на наличие коронавируса, — говорится в сообщении.

В это время МОН и Национальный антарктический научный центр в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и диппредставительством в Чили «ищут пути», чтобы доставить экспедицию на станцию «Академик Вернадский».

Напомним, вечером 20 марта Минздрав сообщил о еще двух случаях инфицирования коронавирусом — теперь всего в Украине их 41.