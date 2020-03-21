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Об этом говорится в сообщении организаторов.
Там отметили, что Европейский вещательный союз (EBU) изучает возможность провести альтернативное полноценному Евровидению-2020 мероприятие, которое могло бы «развлечь Европу в сложные времена», а также «почтило» бы песни, с которыми конкурсанты планировали приехать в Роттердам.
В связи с этим организаторы конкурса решили, что на Евровидение-2021 не допустят песни этого года. В то же время в отношении участников конкурса каждая страна может решать сама — будет ли это новый артист, или те, кто должен был принять участие в конкурсе в 2020 году.
В Евровидении-2020 должны были участвовать представители 41 страны. Украину должна была представлять группа Go_A с песней «Соловей».
Однако из-за коронавируса Евровидение-2020 отменили. Однако Украина не планирует менять своего представителя и, «если в жизни группы Go_A ничего не изменится», именно она будет представлять нашу страну в следующем году.
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Об этом говорится в сообщении организаторов.
Там отметили, что Европейский вещательный союз (EBU) изучает возможность провести альтернативное полноценному Евровидению-2020 мероприятие, которое могло бы «развлечь Европу в сложные времена», а также «почтило» бы песни, с которыми конкурсанты планировали приехать в Роттердам.
В связи с этим организаторы конкурса решили, что на Евровидение-2021 не допустят песни этого года. В то же время в отношении участников конкурса каждая страна может решать сама — будет ли это новый артист, или те, кто должен был принять участие в конкурсе в 2020 году.
В Евровидении-2020 должны были участвовать представители 41 страны. Украину должна была представлять группа Go_A с песней «Соловей».
Однако из-за коронавируса Евровидение-2020 отменили. Однако Украина не планирует менять своего представителя и, «если в жизни группы Go_A ничего не изменится», именно она будет представлять нашу страну в следующем году.