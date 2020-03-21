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Пресс-конференция в Николаевской ОГА по теме противодействия распространения коронавируса в Николаевской области. Спикеры: глава Николаевской ОГА Александр Стадник, мэр Николаева Александр Сенкевич, глава Нацполиции области Александр Анохин, главный санитарный врач области Владимир Клочко
Трансляция: https://youtu.be/DmXOHdtJAS8
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Пресс-конференция в Николаевской ОГА по теме противодействия распространения коронавируса в Николаевской области. Спикеры: глава Николаевской ОГА Александр Стадник, мэр Николаева Александр Сенкевич, глава Нацполиции области Александр Анохин, главный санитарный врач области Владимир Клочко
Трансляция: https://youtu.be/DmXOHdtJAS8