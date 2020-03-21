На территории Николаевской области готовятся ввести режим чрезвычайной ситуации в случае выявления хотя бы одного подтвержденного факта заболевания на коронавирус COVID-19.

Об этом сегодня, 21 марта, во время пресс-конференции сообщил глава Николаевской ОГА Александр Стадник, передает корреспондент НикВести.

— Как только, не дай божэ, будет подтвержден случай в Николаевской области относительно коронавируса, сразу будет другая ситуация. Будет внедрена чрезвычайная ситуация. И мы поэтапно к этому готовимся, - сказал Александр Стадник.

Александр Стадник, глава Николаевской ОГА

При этом, он отметил, что на данный момент в Николаевской области уже лабораторно проверили на коронавирус 20 человек. 13 из них дали негативный результат, что касается остальных 7, то они на сейчас ожидают результатов из лаборатории.

На данный момент режим ЧС из-за пандемии коронавируса уже действует в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Черновицкой областях.

Режим ЧС вводится в случае техногенных катастроф, эпидемий или стихийных бедствий. При этом в ГСЧС призывают не путать это с чрезвычайным положением.

Так, власть организовывает:

— непрерывный контроль за развитием ЧС и мониторинг эпидемической ситуации;

— выявление заболевших и контактировавших с ними людей, их госпитализацию и изоляцию;

— режим карантина, которым запрещается проведение массовых мероприятий, ограничение движения пассажирского транспорта, закрытие границ;

— штаб имеет право привлекать любые госструктуры и силы для преодоления ЧС;

— информирование населения о пандемии;

— в случае необходимости возможна эвакуация населения;

— остановка деятельности субъектов хозяйствования и доступа населения к ним;

— усиление охраны общественного порядка;

— привлечение необходимых сил и средств и обеспечение работы медицинских и противоэпидемических учреждений.

По состоянию на 21 марта в Украине по данным Министерства здравоохранения лабораторно подтвержден 41 случай COVID-19, три из которых смертельные, 1 пациент выздоровел и уже выписал из больницы. За сутки зафиксировано 15 новых случаев.