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Бывший президент Реала Лоренсо Санс умер от коронавируса. Как сообщает El Pais, экс-функционер королевского клуба скончался в возрасте 76 лет после того, как 17 марта попал в больницу в тяжелом состоянии.
Санс был президентом Реала в 1995—2000 годах. За это время мадридская команда была чемпионом Испании в 1997 году и дважды выигрывала Лигу чемпионов в 1998 и 2000 годах.
Завоевание главного еврокубка в 1998 году прервало 32-летнее ожидание клубом победы в турнире. В том же году коллектив взял Межконтинентальный кубок.
В 2006—2010 годах Санс владел другим испанским клубом — Малагой.
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Бывший президент Реала Лоренсо Санс умер от коронавируса. Как сообщает El Pais, экс-функционер королевского клуба скончался в возрасте 76 лет после того, как 17 марта попал в больницу в тяжелом состоянии.
Санс был президентом Реала в 1995—2000 годах. За это время мадридская команда была чемпионом Испании в 1997 году и дважды выигрывала Лигу чемпионов в 1998 и 2000 годах.
Завоевание главного еврокубка в 1998 году прервало 32-летнее ожидание клубом победы в турнире. В том же году коллектив взял Межконтинентальный кубок.
В 2006—2010 годах Санс владел другим испанским клубом — Малагой.