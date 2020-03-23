|Скорость ветра:
|5.4 м/с
|Восход солнца:
|05:48
|Заход солнца:
|18:09
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:53
|Заход солнца:
|18:16
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|28.1 грн
|EUR
|29 грн
|30.35 грн
Кабмин разрабатывает программу действий по поддержке бизнеса и тех, кто потеряет работу в результате распространения коронавируса.
Об этом сообщает Украинская правда.
— Правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по поддержке малого и среднего бизнеса, который пострадает от распространения коронавируса. Мы договариваемся с МВФ, средства которого помогут существенно поддержать украинскую экономику. Разрабатывается программа действий правительства, в котором будут прописаны пути поддержки бизнеса. И один из наших приоритетов – поддержка тех, кто потеряет работу, - говорится в сообщении.
Напомним, что Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что к утру 23 марта Национальная гвардия Украина начнет доставку тест систем коронавируса в области.
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
|
Как отменить решение суда о запрете выезда из Украины?Максим Коваль
|
Коронавирус в интернетеЕвгений Василенко
|
Своєї зарази вистачаєСтанислав Мартиросов
Кабмин разрабатывает программу действий по поддержке бизнеса и тех, кто потеряет работу в результате распространения коронавируса.
Об этом сообщает Украинская правда.
— Правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по поддержке малого и среднего бизнеса, который пострадает от распространения коронавируса. Мы договариваемся с МВФ, средства которого помогут существенно поддержать украинскую экономику. Разрабатывается программа действий правительства, в котором будут прописаны пути поддержки бизнеса. И один из наших приоритетов – поддержка тех, кто потеряет работу, - говорится в сообщении.
Напомним, что Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что к утру 23 марта Национальная гвардия Украина начнет доставку тест систем коронавируса в области.