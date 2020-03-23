Кабмин разрабатывает программу действий по поддержке бизнеса и тех, кто потеряет работу в результате распространения коронавируса.

Об этом сообщает Украинская правда.

— Правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по поддержке малого и среднего бизнеса, который пострадает от распространения коронавируса. Мы договариваемся с МВФ, средства которого помогут существенно поддержать украинскую экономику. Разрабатывается программа действий правительства, в котором будут прописаны пути поддержки бизнеса. И один из наших приоритетов – поддержка тех, кто потеряет работу, - говорится в сообщении.

Напомним, что Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что к утру 23 марта Национальная гвардия Украина начнет доставку тест систем коронавируса в области.