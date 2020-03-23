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Народный депутат фракции «Слуга народа» и глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько называет новые минские договоренности главы ОПУ Андрея Ермака российской ловушкой и призывает официальный Киев не подписывать документ о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО.
Об этом говорится в статье Ясько, опубликованной на сайте Европейской правды.
Заметим, автор в тексте не называет фамилию главы ОПУ и несколько раз подчеркивает, что позиция тех, кто против новых договоренностей, направлена на поддержку программы Зеленского.
Ясько предостерегает, что новые договоренности фактически изменят формат переговоров и выведут Россию из уровня участника конфликта на уровень наблюдателя, что неприемлемо для Украины.
– Если Украина согласится вести переговоры не с доказанной участницей вооруженного конфликта (Россией), а только с участниками немеждународного конфликта (де-юре гражданами Украины, которые предали Родину...), это будет означать де-факто наш отказ от претензий к России, - пишет Ясько.
Другими рисками создания нового органа с участниками от ОРДЛО, по мнению депутата, являются уничтожение позиции Украины в международных судах, отмена санкций против России и отрицание достижений Украины в борьбе за правду об агрессии РФ.
– К счастью, решение Трехсторонней контактной группы о создании Консультативного совета еще не подписано, а лишь «предварительно согласовано» Украиной. Это означает, что официальный Киев имеет шанс обойти российскую ловушку, а наши чиновники - избежать огромной ошибки, - пишет Елизавета Ясько.
Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил намерение создать Консультативный совет с представителями так называемых «Л/ДНР» в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. В то же время он заверил, что такое решение не означает официального признания «республик» в правовом поле, а также прямых переговоров с боевиками.
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Народный депутат фракции «Слуга народа» и глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько называет новые минские договоренности главы ОПУ Андрея Ермака российской ловушкой и призывает официальный Киев не подписывать документ о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО.
Об этом говорится в статье Ясько, опубликованной на сайте Европейской правды.
Заметим, автор в тексте не называет фамилию главы ОПУ и несколько раз подчеркивает, что позиция тех, кто против новых договоренностей, направлена на поддержку программы Зеленского.
Ясько предостерегает, что новые договоренности фактически изменят формат переговоров и выведут Россию из уровня участника конфликта на уровень наблюдателя, что неприемлемо для Украины.
– Если Украина согласится вести переговоры не с доказанной участницей вооруженного конфликта (Россией), а только с участниками немеждународного конфликта (де-юре гражданами Украины, которые предали Родину...), это будет означать де-факто наш отказ от претензий к России, - пишет Ясько.
Другими рисками создания нового органа с участниками от ОРДЛО, по мнению депутата, являются уничтожение позиции Украины в международных судах, отмена санкций против России и отрицание достижений Украины в борьбе за правду об агрессии РФ.
– К счастью, решение Трехсторонней контактной группы о создании Консультативного совета еще не подписано, а лишь «предварительно согласовано» Украиной. Это означает, что официальный Киев имеет шанс обойти российскую ловушку, а наши чиновники - избежать огромной ошибки, - пишет Елизавета Ясько.
Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил намерение создать Консультативный совет с представителями так называемых «Л/ДНР» в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. В то же время он заверил, что такое решение не означает официального признания «республик» в правовом поле, а также прямых переговоров с боевиками.