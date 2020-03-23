Каждая четвертая семья в Николаевской области сообщила, что не может удовлетворить потребность в медицинской помощи, покупке лекарств и медицинского оборудования из-за их высокой стоимости.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.

Сообщается, что по данным избирательного обследования, за последние 12 месяцев за медицинской помощью обращались 99,4% жителей Николаевской области. Из них 85,3% посещали семейного врача в поликлинике, 73% - поликлинику, 7% воспользовались услугами частного стоматолога, 6,4% - стоматолога в государственном медучреждении, 5,5% воспользовались услугами частной больницы или практикующего врача (кроме стоматолога), 2,4% - услугами скорой медицинской помощи, 1,6% получили услуги гомеопата, экстрасенса или знахаря. Как минимум один из членом домохозяйств области нуждался в медицинской помощи, покупке лекарств или медоборудования.

Проблемы со здоровьям или хронические заболевания имели 39,3% населения региона. Наиболее распространенными болезнями были гипертония (42,9%) и сердечные заболевания (28,8%).

Состояние своего здоровья оценили как хорошее - 53% респондентов, удовлетворительное - 38,1%, плохое - 8,9%.