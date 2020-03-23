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Об этом заявил вице-канцлер федерального правительства Германии Олаф Шольц, передает Reuters.
– Меркель чувствует себя хорошо, — отметил он, но отказался говорить, когда можно будет ожидать результаты теста.
Несколько ранее Шольц отметил, что канцлер сейчас работает из дома: «Она активна: у нас утром было совместное заседание правительства. Не по видеосвязи, но она, конечно, узнает людей по голосу».
Канцлер Германии Ангела Меркель будет находиться на самоизоляции, так как общалась с врачом, у которого впоследствии подтвердили коронавирус. Это стало известно в воскресенье, 22 марта, после брифинга, на котором Меркель объявила о новых более жестких ограничениях в ФРГ.
Так, на две недели в Германии запрещено собираться в группы больше, чем два человека. Исключения будут делать только для членов одной семьи и тех, кто живет одним домашним хозяйством. Также в стране закрыли рестораны и парикмахерские, а гражданам рекомендуют свести к минимуму личные контакты и держаться подальше друг от друга.
По последним данным, в Германии более 26 тысяч инфицированных SARS-CoV-2, в частности 422 человека излечились, а 111 умерли.
Напомним, в Украине, по состоянию на 10:00 23 марта поступило 114 сообщений о подозрении на коронавирус.
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Об этом заявил вице-канцлер федерального правительства Германии Олаф Шольц, передает Reuters.
– Меркель чувствует себя хорошо, — отметил он, но отказался говорить, когда можно будет ожидать результаты теста.
Несколько ранее Шольц отметил, что канцлер сейчас работает из дома: «Она активна: у нас утром было совместное заседание правительства. Не по видеосвязи, но она, конечно, узнает людей по голосу».
Канцлер Германии Ангела Меркель будет находиться на самоизоляции, так как общалась с врачом, у которого впоследствии подтвердили коронавирус. Это стало известно в воскресенье, 22 марта, после брифинга, на котором Меркель объявила о новых более жестких ограничениях в ФРГ.
Так, на две недели в Германии запрещено собираться в группы больше, чем два человека. Исключения будут делать только для членов одной семьи и тех, кто живет одним домашним хозяйством. Также в стране закрыли рестораны и парикмахерские, а гражданам рекомендуют свести к минимуму личные контакты и держаться подальше друг от друга.
По последним данным, в Германии более 26 тысяч инфицированных SARS-CoV-2, в частности 422 человека излечились, а 111 умерли.
Напомним, в Украине, по состоянию на 10:00 23 марта поступило 114 сообщений о подозрении на коронавирус.