Александр Сенкевич, Николаевский городской голова

Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно повышения цен на продовольственные товары первой необходимости.

Копию обращения мэр Николаева опубликовал у себя в Facebook.

— В сегодняшних условиях повышение цен на продукты недопустимо, - отметил Александр Сенкевич.

В своем обращении к президенту городской голова сообщил, что в последнее время в Николаеве, как и в других городах Украины, происходит стремительное и неконтролируемое повышение цен на продукты питания и товары первой необходимости.

«Как вам известно, продуктовые рынки закрыты, торговля продуктами питания осуществляется только в сетях супермаркетов и магазинах розничной торговли. В таких условиях они диктуют собственную ценовую политику», - говорится в письме мэра Николаева Александра Сенкевича.

Мэр Николаева от имени жителей города предложил президенту Украины на время карантина рассмотреть возможность осуществления государственного регулирования цен на продукты первой необходимости либо введения моратория на повышение цен.