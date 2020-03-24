Директор КП «Николаевская областная типография» Кристина Синичкив заявила, что власти проводят недостаточное информирование местного населения об инфекционном заболевании COVID-19.

Соответствующее видеообращение она разместила на совей странице в Facebook.

В частности, она отметила, власть никак не информирует население, проживающее в области, достоверной информацией и не проводит никакой информационной профилактики, чтобы люди понимали, как отличить правду от фейков и мифов.

– Ни маски, ни антисептики не защитят людей от информационного вируса – от фейков, мифов, паники, хаоса, и от незнания профилактических средств, которые необходимы в условиях распространения вируса. Люди не знаю номеров горячих линий, в какую больницу им идти. Если вы думаете, что информация, которую вы даете, достаточна, то это не так. Если власть, в лице облгосадминистарации и облсовета, считает, что их пабликов в Facebook на миллионную область достаточно, извините, но вы очень сильно ошибаетесь, - заявила Кристина Синичкив.

Она считает, что у людей должны быть точные данные, куда они могут обратиться в случае необходимости, а также иметь сводку правил, как они должны себя вести в условиях карантина.

– Информационная профилактика — это номер 1 для населения, которое оказалось в услвоиях планетарного карантина. Наше предприятие сотрудничает со многими странами: Польша, Австрия, Турция, Китай. Для них это номер один. Люди на карантине ежедневно получают памятки о профилактике, с номерами телефонов, с правилами, которые все должны соблюдать; газеты, на полосах которых большим шрифтом написано «Сиди дома». Власть дает достоверную информацию, находясь в коммуникации со своими жителями. В областном совете есть программа поддержки СМИ освещения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. С нового года у вас подписаны договора с редакциями, вам не надо с нуля начинать, вам нужно просто правильно использовать финансовый ресурс и давать людям информацию с первоисточника, - подчеркнула она.

Напомним, в субботу, 21 марта, во время пресс-конференции глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная государственная администрация не будет инициировать выделение из бюджета области дополнительных денег для доплат врачам, которые будут задействованы в лечении больных на коронавирус COVID-19 в случае его выявления в регионе.