Народный депутат Украины VII и VIII созывов Артем Ильюк готов передать в пользование николаевских медиков свой личный грузопассажирский микроавтобус «Renault».

Об этом он сообщил на совей странице в Facebook.

Он отметил, что машина в идеальном состоянии и будет передана врачам в любое медицинское учреждение на время борьбы с эпидемией вирусной инфекции COVID-19.

– Это грузопассажирский «Рено», который я готов передать в бесплатное пользование, на время борьбы с пандемией, для наших врачей. Такое решение приняла наша семья, сделаем небольшую рокировку, а я пока обойдусь без авто. Машина в отличнейшем состоянии и может использоваться, как для доставки врачей, так и для перевозки необходимых медикаментов и грузов. Доставим машину в любое медучреждение по решению горздрава. Начальника управления в известность поставил, - сообщил Артем Ильюк.

Напомним, ранее экс-нардеп передал Управлению здравоохранения Николаевского городского совета 24 тысячи масок и 450 флаконов антисептика.

Также Артем Ильюк заявил, что перестанет критиковать действия городского головы Александра Сенкевича на время карантина, ради объединения для помощи жителям.