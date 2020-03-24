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В Николаеве двое пьяных сотрудников полиции устроили драку со стрельбой после того, как им сделал замечание владелец машины, возле которой они хотели справить нужду.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
Так, вечером 21 марта двое полицейских в состоянии алкогольного опьянения решили справить нужду возле авто.
Владелец машины, который в этот момент находился на балконе сделал полицейским замечание, после чего они начали ругаться. Мужчина вышел на улицу где конфликт перерос в драку, в ходе которой один из правоохранителей выстрелил три раза из травматического оружия.
— В результате стрельбы потерпевший получил несколько огнестрельных ранений и ушиб головы. Процессуальное руководство расследованием осуществляет прокуратура Николаевской области. В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаеве 18 марта во время движения авто женщина с ребёнком перебежала дорогу в неположенном месте, после чего водитель попытался её остановить и вызвать полицию для составления админпротокола. На место происшествия прибыл полицейский, который оказался сыном женщины, и выбил из рук жителя города камеру.
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В Николаеве двое пьяных сотрудников полиции устроили драку со стрельбой после того, как им сделал замечание владелец машины, возле которой они хотели справить нужду.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
Так, вечером 21 марта двое полицейских в состоянии алкогольного опьянения решили справить нужду возле авто.
Владелец машины, который в этот момент находился на балконе сделал полицейским замечание, после чего они начали ругаться. Мужчина вышел на улицу где конфликт перерос в драку, в ходе которой один из правоохранителей выстрелил три раза из травматического оружия.
— В результате стрельбы потерпевший получил несколько огнестрельных ранений и ушиб головы. Процессуальное руководство расследованием осуществляет прокуратура Николаевской области. В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаеве 18 марта во время движения авто женщина с ребёнком перебежала дорогу в неположенном месте, после чего водитель попытался её остановить и вызвать полицию для составления админпротокола. На место происшествия прибыл полицейский, который оказался сыном женщины, и выбил из рук жителя города камеру.