В Николаеве двое пьяных сотрудников полиции устроили драку со стрельбой после того, как им сделал замечание владелец машины, возле которой они хотели справить нужду.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Так, вечером 21 марта двое полицейских в состоянии алкогольного опьянения решили справить нужду возле авто.

Владелец машины, который в этот момент находился на балконе сделал полицейским замечание, после чего они начали ругаться. Мужчина вышел на улицу где конфликт перерос в драку, в ходе которой один из правоохранителей выстрелил три раза из травматического оружия.

— В результате стрельбы потерпевший получил несколько огнестрельных ранений и ушиб головы. Процессуальное руководство расследованием осуществляет прокуратура Николаевской области. В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, - сказано в сообщении.

Напомним, в Николаеве 18 марта во время движения авто женщина с ребёнком перебежала дорогу в неположенном месте, после чего водитель попытался её остановить и вызвать полицию для составления админпротокола. На место происшествия прибыл полицейский, который оказался сыном женщины, и выбил из рук жителя города камеру.