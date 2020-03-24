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Бюджетная авиакомпания Ryanair заявила, что большинство ее рейсов будут отменены со вторника, добавив, что вряд ли они будут выполняться в апреле и мае.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Компания заявила, что предложила свои самолеты всем правительствам ЕС для спасательных полетов и необходимого перемещения медикаментов, средств индивидуальной защиты и продовольствия.
— Поскольку европейские границы становятся перегруженными или закрытыми, крайне важно, чтобы Ryanair играла свою роль в поддержании движения жизненно важных лекарств и продовольствия, - заявил главный исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири.
Ryanair также говорит, что пассажиры, у которых был отменен рейс из-за этих мер, получат электронное письмо по поводу дальнейших действий в течение "следующей недели или двух".
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Бюджетная авиакомпания Ryanair заявила, что большинство ее рейсов будут отменены со вторника, добавив, что вряд ли они будут выполняться в апреле и мае.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Компания заявила, что предложила свои самолеты всем правительствам ЕС для спасательных полетов и необходимого перемещения медикаментов, средств индивидуальной защиты и продовольствия.
— Поскольку европейские границы становятся перегруженными или закрытыми, крайне важно, чтобы Ryanair играла свою роль в поддержании движения жизненно важных лекарств и продовольствия, - заявил главный исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири.
Ryanair также говорит, что пассажиры, у которых был отменен рейс из-за этих мер, получат электронное письмо по поводу дальнейших действий в течение "следующей недели или двух".