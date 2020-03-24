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Европейский Союз решил временно ограничить все несущественные поездки в страны-члены блока, чтобы сдерживать распространение коронавируса.
Как сообщает Европейская правда, об этом объявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.
– Европейский совет утвердил предложения Еврокомиссии о том, что въезд в ЕС должен быть ограничен на 30 дней или дольше, чтобы предотвратить распространение вируса. Он распространяется, потому что люди перемещают его во время путешествий и личных контактов. Ограничения служат для уменьшения контактов и запрета на въезд на европейскую территорию для лиц из-за пределов ЕС, если для этого нет необходимости, - сказал Боррель.
По словам Борреля, этот шаг ЕС не является эгоистичным или протекционистским: «Это мера, которая защищает всех. Мы должны предотвратить дальнейшее распространение вируса«ёлочки».
Напомним, ранее 18 марта лидеры ЕС на саммите, который проходил в режиме видеоконференции, согласились на закрытие внешних границ ЕС и Шенгенской зоны как минимум на 30 дней в ответ на вспышку коронавируса.
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Европейский Союз решил временно ограничить все несущественные поездки в страны-члены блока, чтобы сдерживать распространение коронавируса.
Как сообщает Европейская правда, об этом объявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.
– Европейский совет утвердил предложения Еврокомиссии о том, что въезд в ЕС должен быть ограничен на 30 дней или дольше, чтобы предотвратить распространение вируса. Он распространяется, потому что люди перемещают его во время путешествий и личных контактов. Ограничения служат для уменьшения контактов и запрета на въезд на европейскую территорию для лиц из-за пределов ЕС, если для этого нет необходимости, - сказал Боррель.
По словам Борреля, этот шаг ЕС не является эгоистичным или протекционистским: «Это мера, которая защищает всех. Мы должны предотвратить дальнейшее распространение вируса«ёлочки».
Напомним, ранее 18 марта лидеры ЕС на саммите, который проходил в режиме видеоконференции, согласились на закрытие внешних границ ЕС и Шенгенской зоны как минимум на 30 дней в ответ на вспышку коронавируса.