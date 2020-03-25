В четверг, 26 марта, лидеры двадцати ведущих экономик мира – G20 – проведут внеочередной саммит в режиме видеоконференции, чтобы обсудить эпидемию коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на власти Саудовской Аравии

Саммит пройдет под председательством короля Салмана бин Абдульазиза и пройдет он на фоне критики, что группа не спешит реагировать на глобальный кризис.

Участники «Большой двадцатки» обсудят вопросы минимизации негативного воздействия пандемии коронавируса на мировую экономику.

Также примет участие в видеоконференции лидеров стран «Большой двадцатки» Президент Китая Си Цзиньпин.

Напомним, Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Соединенные Штаты возобновят экономическую деятельность после карантина до Пасхи, которая будет отмечаться в США 12 апреля.