Президент России Владимир Путин осмотрел больницу, в которой лечатся больные коронавирусом пациенты. Во время обхода он надел защитный костюм и черную маску.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Больница находится в московском поселке Коммунарка. По мнению Путина, в больнице все «работает как часики».

Перед посещением отделения Путина одели в специальный комбинезон, бахилы и перчатки, а также выдали черную маску.

В отделении для зараженных Путин пообщался с одним из пациентов, который уже выздоравливает и ждет негативный результат теста на коронавирус.

В России официально насчитывается 658 случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому землей почти на всей территории оккупированного Крыма не могут владеть лица без российского гражданства.