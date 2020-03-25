Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин считает, что средства государственной субвенции, предусмотренные на ремонт дорог, нужно направить на предотвращение распространения коронавируса в Николаевской области.

Такое мнение высказал депутат во время заседания бюджетной комиссии Николаевского облсовета сегодня, 25 марта, пишут НикВести.

— Если спросить нормальных людей, нужно ли ремонтировать, строить дороги. Конечно же нужно. Но все ли у нас мероприятия по предотвращению коронавируса выполнены? Мы все, грубо говоря, дырки заткнули? Аппаратов искусственной вентиляции легких у нас достаточно? Медикаментов у нас достаточно? Всего достаточно? Что сделала облгосадминистрация — правильно, депутаты не повлияют, пришли деньги и они могут только поднять руку или не поднять — для того, чтобы перераспределить эти средства для решения крайне насущных проблем по коронавирусу. Как я это понимаю, нужно брать ноги в руки, ехать в Киев и доказывать свою позицию, что нам сегодня, может, не целесообразно выделять из госбюджета полмиллиарда на дороги — дайте нам лучше эти деньги на медицину. Я себе так это понимаю, - сказал Вадим Олабин.