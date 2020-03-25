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Президент РФ Владимир Путин объявил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля, будет перенесено из-за пандемии коронавируса.
Об этом он заявил сегодня, 25 марта, в своем обращении к народу, сообщает Медуза.
Новая дата голосования, по словам Путина, будет определена позднее, в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса в России.
Напомним, 10 марта депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки действующего главы государства под предлогом того, что вносятся основополагающие поправки в Конституцию. После того как идея была озвучена, президент России приехал в Госдуму и заявил, что поправка может быть принята, если с ней согласится Конституционный суд.
14 марта Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию, которые в частности предусматривают условия, чтобы Путин был у власти еще как минимум 10 лет.
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Президент РФ Владимир Путин объявил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля, будет перенесено из-за пандемии коронавируса.
Об этом он заявил сегодня, 25 марта, в своем обращении к народу, сообщает Медуза.
Новая дата голосования, по словам Путина, будет определена позднее, в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса в России.
Напомним, 10 марта депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки действующего главы государства под предлогом того, что вносятся основополагающие поправки в Конституцию. После того как идея была озвучена, президент России приехал в Госдуму и заявил, что поправка может быть принята, если с ней согласится Конституционный суд.
14 марта Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию, которые в частности предусматривают условия, чтобы Путин был у власти еще как минимум 10 лет.