Президент РФ Владимир Путин объявил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля, будет перенесено из-за пандемии коронавируса.

Об этом он заявил сегодня, 25 марта, в своем обращении к народу, сообщает Медуза.

Новая дата голосования, по словам Путина, будет определена позднее, в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса в России.

Напомним, 10 марта депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки действующего главы государства под предлогом того, что вносятся основополагающие поправки в Конституцию. После того как идея была озвучена, президент России приехал в Госдуму и заявил, что поправка может быть принята, если с ней согласится Конституционный суд.

14 марта Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию, которые в частности предусматривают условия, чтобы Путин был у власти еще как минимум 10 лет.