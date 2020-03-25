Турецкая прокуратура обвинила 20 человек, среди которых помощники принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана и заместитель начальника разведки Саудовской Аравии убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Эр-Рияде в 2018 году.

Об этом в среду, 25 марта, сообщила Генпрокуратура в Стамбуле, пишет Deutsche Welle.

Обвинения вынесены примерно через полтора года после гибели репортера на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Восемнадцати фигурантам дела вменяется в вину совершение преднамеренного убийства с применением пыток, еще двоим - подстрекательство к этому. Дата судебного разбирательства пока не назначена.

Одним из главных подозреваемых в убийстве является Сауд аль-Кахтани - экс-советник наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. По версии следствия, аль-Кахтани мог планировать это преступление.

Напомним, что турецкая газета Daily Sabah опубликовала новые подробности из стенограммы аудиозаписи, которая, как сообщается, зафиксировала последние минуты жизни саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре прошлого года.