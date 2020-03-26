Через несколько дней в аптеках Великобритании появятся 15-минутные домашние экспресс-тесты на коронавирус.

Об этом сообщает Independent.

Профессор Шарон Пикок, директор национальной инфекционной службы, сказала, что массовое тестирование для проверки этого будет возможно со следующей недели.

Тест, который выглядит как тест на беременность и включает в себя прокалывание пальца для получения капли крови, который затем анализируется устройством, сначала будет проверен в Оксфорде, чтобы убедиться, что он работает так же, как и надеются ученые. После этого тест будет доступен для тестирования работников здравоохранения, а также широкой общественности.

— Для использования было приобретено несколько миллионов тестов. Это совершенно новые продукты. Мы должны четко заявить, что они работают так, как утверждают. Как только они пройдут тестирование на этой неделе, и большая часть тестов поступит, они будут распространены, — сказала Шарон Пикок.

В то же время, согласно моделированию исследователей из Оксфордского университета, коронавирусом могли заразиться миллионы людей. Если модель верна, то менее одного из тысячи инфицированных Covid-19 будут иметь симптомы тяжелой формы протекания болезни и будут нуждаться в стационарном лечении. У подавляющего большинства появятся очень легкие симптомы или их не будет вообще.

— Нам необходимо немедленно начать широкомасштабные серологические исследования — тестирование на антитела — чтобы оценить, на какой стадии эпидемии мы сейчас находимся, — сказала Сунетра Гупта, профессор теоретической эпидемиологии, которая возглавляла исследование.

Моделирование Оксфордской группы «Эволюционная экология инфекционных заболеваний» показывает, что Covid-19 достиг Великобритании не позднее середины января. Подобно многим новым инфекциям, он распространяется незаметно в течение более месяца, прежде чем первые передачи в Великобритании были официально зарегистрированы в конце февраля.

Результаты Оксфорда означают, что страна уже приобрела существенный иммунитет за счет непризнанного распространения Covid-19 в течение более двух месяцев. Если результаты подтвердятся в результате тестирования, то нынешние карантинные ограничения могут быть сняты гораздо раньше.

Хотя некоторые эксперты ставят под сомнение силу и длительность иммунного ответа человека на вирус, профессор Гупта говорит, что появившиеся свидетельства внушают ей уверенность в том, что человечество создаст коллективный иммунитет против Covid-19.

Экспресс-тест выявит наличие антител IGM, которые появляются на ранних стадиях инфекции, и IGG, которые увеличиваются при реакции организма на вирус.

В настоящее время только пациенты, которых госпитализировали в больницу, проходят плановое тестирование на Covid-19. Ежедневно проводится тестирование от 5 тысяч до 6 тысяч человек, но правительство планирует увеличить его до 25 тысяч в день в течение четырех недель.

Напомним, в Украине бригады скорой помощи будут проводить экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию в исключительных случаях, когда они будут выезжать на вызовы ургентной помощи.