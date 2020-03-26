Николаевский зоопарк лишится финансирования из-за введенного карантина по всей Украине, поскольку он финансируется за счет продажи билетов и средств местного бюджета.

Об этом идет говорится в сюжете на «UA: Миколаїв».

По словам директора зоопарка Владимира Топчего сбережений, накопленных за предыдущий сезон, должно хватить до конца апреля, поскольку в среднем на закупку корма и оплату заработной платы и коммунальных платежей ежедневно необходимо 125 тысяч гривен в день.

– Ведение хозяйственной работы – это все за счет средств, которые мы зарабатываем самостоятельно. Без них мы не можем ни покрасить, ни отремонтировать. Город нам помогает – оплачивает сейчас и корм, и заработную плату, и коммунальные платежи. Частично мы это делаем, частично – город, - заявил Владимир Топчий.

В штате зоопарка 220 людей, из которых 30 ушли в отпуск, в частности, экскурсоводы, контролеры, билетеры.

– Есть несколько людей, которые работают дистанционно. Те, кто может, работает с компьютером дома. Кто далеко живет и может уйти за свой счет, те пошли. У кого время отпуска, те в отпуске. Но все равно люди каждый день нужны, потому что ежедневно нужно убирать и кормить, - отметил директор зоопарка.

Принимать посетителей зоопарк начнет после окончания карантина.

Напомним, что Николаевский зоопарк может потерять статус «Лучшего зоопарка в Украине» по причине полной реконструкции зоопарков в Киеве, Черкассах и Харькове.